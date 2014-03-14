调查：人民币人气转呈空头 空头部位为2012年中期以来最高

* 对人民币的空头押注为2012年6月以来最高

* 对印尼卢比的多头押注为2011年5月以来最高

* 印度卢比的多头部位为2012年2月以来最高

* 菲律宾披索人气转呈多头，为去年11月以来最好

* 对马币的多头押注为2013年5月以来最高

路透新加坡3月13日 -路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国人民银行压低人民币以打压投机客。

调查还显示，印尼卢比多头部位升至近三年最高位，而且市场对菲律宾披索的看法自2013年11月以来首次转呈多头。

路透对13位外汇分析师的调查显示，市场自2012年8月以来首次对人民币进行空头押注，而且空头部位为2012年6月以来最高。

这一结果暗示，自2月底的上次调查以来，市场人士过去两周不断累积人民币空头部位，从而结束了2012年9月调查以来对人民币多头部位的积累。

市场一直看多人民币，因中国拥有庞大的经常帐盈余和外汇储备，而且资金源源不断涌入中国。

但近期人民币人气恶化，2月和3月初中国人民银行令人民币大幅贬值，全球市场颇感意外，交易商认为此举旨在打压押注人民币持续升值的投机客。

同时调查显示，新兴亚洲货币的市场人气整体改善，其中印尼卢比今年迄今表现最好，多头部位升至2011年5月以来最高。

印度卢比的多头部位较两周前增加两倍，升至两年来最高水准。

市场对菲律宾披索的押注自去年11月以来首次转呈多头，凸显新兴亚洲货币人气总体改善。

市场人士削减泰铢的空头部位，该国历时已久且不时出现的政治暴力事件令泰铢承压。

尽管押注仍略微看空泰铢，但泰铢人气已改善至去年10月以来最好水平。

马币(林吉特)的多头部位勉强高于去年10月触及的峰值，至2013年5月以来最高位。

相较之下，坡元人气黯淡，自1月底以来首次转呈空头。

路透调查内容重点放在分析师对于九个亚洲新兴货币市场部位的看法。九个货币包括人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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