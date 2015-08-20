人民币贬值给韩国经济带来“很大压力”--韩国企划财政部长官

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透首尔8月20日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四称，中国安排人民币贬值的决定给韩国经济带来“很大压力”，因为那个决定引发了全球金融市场动荡。
“(人民币贬值)的确给本地经济带来了很大压力，国内股汇市波动程度因此上升，对与中国同行竞争的出口商竞争力的担忧也加剧，”崔炅焕对国会表示。
崔炅焕还称人民币贬值有助于韩国出口，但相比之前言论最新表态似乎退了一步。他此前表示，人民币贬值将提振国内出口，因为韩国对中国的大部分出口是半成品，中国对之加工进行再出口。
崔炅焕说，如果韩国经济面临的风险因为人民币贬值和美联储准备开始升息而上升，韩国政府将考虑可能的应对措施。
市场对他的讲话几无反应，因为美联储上个月的政策会议纪要才是周四市场的关注焦点。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。