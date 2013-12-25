人民币即期收平 升贬空间有限交投意兴阑珊

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
* 人民币收平
* 成交价继续窄幅盘整
* 升贬值空间均极为有限
路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期周三收平，盘中维持窄幅波动。交易人士表示，当前市况下，人民币升贬值都没有空间，成交价格波动有限。
“市场没有动的空间了，上下都被封住，算是变相让大家休息吧。”一股份行交易员表示，目前市场知道升值空间被封锁，而贬值方向又有结汇压制，因此也就缺乏交投意愿。
全球市场方面，美元周三在极度淡静的交投中走扬，大多数市场因圣诞假期而休市，投资者消化了支持美联储开始缩减刺激决定的乐观美国经济数据。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0714 6.0714 0.00%
中间价 6.1160 6.1145 -0.02%
成交额 166亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 10 6.0708 6.0718
2013年来即期升贬值幅度 2.62%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日
1年期NDF 6.1365/15 6.1370
CNH即期 6.0709/46 6.0720
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯/张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。