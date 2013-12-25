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中国财经 | 2013年 12月 25日 星期三 17:26 BJT

人民币即期收平 升贬空间有限交投意兴阑珊

* 人民币收平

* 成交价继续窄幅盘整

* 升贬值空间均极为有限

路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期周三收平，盘中维持窄幅波动。交易人士表示，当前市况下，人民币升贬值都没有空间，成交价格波动有限。

“市场没有动的空间了，上下都被封住，算是变相让大家休息吧。”一股份行交易员表示，目前市场知道升值空间被封锁，而贬值方向又有结汇压制，因此也就缺乏交投意愿。

全球市场方面，美元周三在极度淡静的交投中走扬，大多数市场因圣诞假期而休市，投资者消化了支持美联储开始缩减刺激决定的乐观美国经济数据。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0714 6.0714 0.00%

中间价 6.1160 6.1145 -0.02%

成交额 166亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 10 6.0708 6.0718

2013年来即期升贬值幅度 2.62%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日

1年期NDF 6.1365/15 6.1370

CNH即期 6.0709/46 6.0720

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯/张喜良)

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