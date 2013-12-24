人民币即期小幅收贬 客盘需求降温

* 人民币小幅收贬

* 整体仍在6.0710附近窄幅振荡

* 临近年底客盘需求继续降温

路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期周二小幅收贬，整体维持窄幅振荡。交易人士反映，年底时节客盘需求愈加稀疏，加之大盘购汇仍紧锁升值空间，使得市场格外冷清。

上海一银行交易员说，昨天尾盘一度消失的大行购汇今天再次出现，继续守望住6.0710价位。不过整体上市场都没什么动静，客盘的需求大半都已经做完，其余的可能要看后期的方向指引再伺机而动。

该交易员还表示，最近客盘还好，“客户配置型的需求基本都已经过去了，该做的都做完了。”

全球汇市方面，美元周二持稳，此前少量回吐近期录得的强劲涨幅。美国乐观消费数据提振美国经济稳步复苏的希望，并推高美国公债收益率，这给美元带来支撑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0714 6.0702 -0.02%

中间价 6.1145 6.1161 0.03%

成交额 118亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 13 6.0708 6.0721

2013年来即期升贬值幅度 2.62%

1年期美元/人民币掉期升水 479.52

离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日

1年期NDF 6.1366/03 6.1300

CNH即期 6.0694/14 6.0704

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)

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