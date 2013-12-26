人民币即期尾盘意外骤跌 市场预期微妙变化遭季节因素放大

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 人民币即期周四尾盘大跌
* 市场预期微妙变化被季节因素放大
* 人民币升值预期有松动迹象
* 市场对汇率双向波动提高警惕
作者 李然
路透北京12月26日 -人民币即期汇率周四尾盘骤然变脸，突破连日来的窄幅盘整大幅走贬，约半小时时间内波动幅度拉阔至70个点子。虽然收盘时跌幅收窄，但仍让整个即期市场的麻痹情绪一扫而空。
人民币兑美元即期周四大幅收贬0.05%后报6.0746元，尾盘时最大贬值幅度一度阔达0.12%，全天成交额达211亿美元。交易人士称，临近年底时市场惜售美元，两家中资大行于尾盘购汇迅速抬高美元价格，并引发美元空头止损，导致市场出现异动。
市场人士认为，今天市场异动的成因有中长期因素，包括美联储缩减QE后资本流动和市场预期的微妙变化，但也有短期季节性因素放大冲击的作用，后市走法仍需观察。
综合多家银行交易员评论，今天的走势异动主要为市场因素驱动，而政策面因素可能性较小。临近年底客盘需求相对清淡，近期即期价格波动较小，加上尾盘时参与方也较少，都使得大的购汇出现时极容易导致价格出现大幅波动。
“大概是交给市场了吧，这市场4点以后就比较薄了，很正常。”其中一家中资大行的交易员对此认为，“不要过度解读。”
上海一股份行交易员称，尾盘时美元迅速拉升导致“非常多”的美元空头被迫止损，这也加剧了人民币跌势。
参看今天即期汇率走势请点选图表链接 link.reuters.com/mur65v
一股份行交易员称，听说是有客盘在购汇，政策面确实没有变动。“但掉期点下来以后，整个市场留空（卖空美元）的意愿降低了。”
近期财政存款投放令境内人民币资金利率走低，而受年底考核等因素影响，银行拆出美元头寸意愿不高，多数期限已跨年的美元头寸拆借利率大幅上升，也导致近期美元兑人民币掉期曲线全线走低。
**人民币升值预期有松动迹象**
市场人士表示，虽然本月美联储做出缩减量化宽松的决定后，新兴市场还没有出现趋势性的资本外流，但市场预期已有微妙变化。
招商证券宏观经济主管谢亚轩表示，近期观察新兴市场的资本流动出现分化，如印度、台湾等市场呈现流出，韩国则观察到资本流入。从中国角度看，新一年的上半年贸易顺差带来的资本流入都面临缩减，人民币升值预期可能会出现松动。
“做多人民币的至少需要考虑一下了。”他认为，近两波人民币升值已经让大家觉得不太牢靠，美联储缩减QE后也会对预期有所影响，今天的即期异动，不排除是近期市场出于预防性的需要、提前调整头寸的效果积累后的集中体现。
交易人士反映，近期即期变动不大，整体看客盘结购汇都偏清淡。今天出现市场异动前就以出价报买美元头寸居多，两家大行突然祭出大笔购汇后，大家又都不愿意出美元头寸，所以价格很快就上去了。
但他们也都认为，这与年底时资金价格变化有关系，元旦过后季节因素消退，才能对情况做出进一步判断。
社科院世界经济与政治研究所国际投资室主任张明近日撰文称，人民币汇率单边升值周期行将结束，因人民币有效汇率可能已经略有高估，后期中国很可能面临短期资本流动频繁波动，在资本账户加快开放的情况下甚至可能出现持续的短期资本流出。
**市场提高警惕**
本月初以来疑似央行干预守住6.0710元一线，即期市场长期陷于窄幅波动，近两天因西方节假日市况愈加清淡，使交易员如同温水煮青蛙一般放松了警惕，今天的市场异动令多数人措手不及。
“太突然了。最近年底，我一直在忙着拉存款，真的没来得及看！”南方一城商行交易员说，感觉最近结汇偏少，市场太薄，大家都不愿出美元头寸。
2013年剩下的三个交易日无疑还充满悬念。此前众多银行交易员都预计年底前可能还有一小波升值，现在则不敢轻易做出方向判断。
“有上有下，才算浮动嘛。”北京一外资行交易员说，基于人民币国际化和防范资本流出风险两个目标，人民币即使是升值也得是保持波动升值。
谢亚轩也认为，汇率有升有贬才是接近均衡的体现，大方向虽然仍是人民币升值，但汇率短期波动应该会更为明显。
中国人民银行行长周小川此前在三中全会解读文章中称，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(审校 林高丽)
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