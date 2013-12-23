人民币即期狭幅整理后收创新高 市场关注疑似干预动向

* 人民币窄幅波动后收创新高

* 尾盘时疑似干预似有放水

* 临近年底客盘需求渐冷

* 关注疑似干预是否仍守住6.07元关口

路透北京12月23日 - 人民币兑美元即期周一全天窄幅波动后微幅走高，收盘价6.0702元创出历史新高。中间价小幅走坚，不过因6.0710附近仍有疑似干预的大行购汇出现，使得即期在日内多数时间内都缺乏升值空间。

但一位股份行交易员反映，尾盘时似乎未见干预，使人民币即期险些升破6.07关口。他表示需要观察明天的干预动向，“（美元价格）说不定会下去的。”

交易人士并表示，临近年底客户交易需求有所降温。上海一外资行交易员称，今天感觉两边（结汇和购汇）的客盘都比较少，短期还是关注年底前干预会不会持续。

“如果干预不守6.07那可能还会有一小波升值吧，毕竟年底购汇需求还是比较少，大家都想拿着人民币过年。”他说。

全球汇市方面，在缺少新刺激因素的情况下，美元、欧元和日圆周一在亚洲市场几无变动，日本假期令年末交投清淡的市场流动性进一步减少。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0702 6.0713 0.02%

中间价 6.1161 6.1196 0.06%

成交额 104亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.75% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 14 6.0702 6.0716

2013年来即期升贬值幅度 2.64%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.1330/67 6.1355

CNH即期 6.0690/96 6.0670

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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