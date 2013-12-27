人民币即期收创新高 但升幅受抑制

* 人民币即期收于6.0686元

* 中间价意外飙升逾百点子

* 双双创下历史新高

* 境内美元紧张引出购汇需求

* 掉期短端现贴水

路透北京12月27日 - 人民币兑美元即期周五大幅波动后，收盘创6.0686元历史最高收位。美元指数平稳的情况下，今日人民币中间价意外高开106个点子创新高，加之疑似干预撤防，都促成即期猛涨。

人民币周四尾盘跳水，今天又大幅上涨，人民币汇市出现久违的大起大落。综合多位交易员，中间价高开是早盘大涨的直接原因，但美元流动性趋紧则构成升值阻力。

“即期早上猛的升值，就是因为中间价引起的恐慌。”上海一外资行交易员说。

因年底时节境内美元流动性较紧，人民币猛升之后购汇需求也随之释放，恐慌情绪也有缓和，都使得升值幅度收窄，即期遂在6.07元下方动态平衡。

“我感觉主要就是接近年底的原因。”一中资大行交易员对于美元流动性趋紧的成因分析称，从实践上讲，很多银行在资金拆出上跨月、跨年都有限制。

今年还剩下最后两个交易日，年内至今涨幅已达2.66%。该交易员认为，今年最后两个交易日除非有银行出现资金缺口急着找钱，否则市况应会恢复平静。

另一家中资大行交易员亦表示，今天总体感觉购汇偏多，但人民币升值的大逻辑没有变化，短期内汇率可能在6.06元止方再次停顿。

人民币兑美元即期周四大幅收贬0.05%，尾盘时最大贬值幅度一度阔达0.12%。交易人士称，临近年底时市场惜售美元，两家中资大行于尾盘购汇迅速抬高美元价格，并引发美元空头止损，导致市场出现异动。

**掉期短端现贴水**

市场上的美元惜售心理已经推高跨年头寸的拆借利率，加之人民币流动性近期受财政存款投放因素而有所宽松，使本外币利差有所缩窄，掉期曲线也全线下跌。

周五早盘时掉期超短端开始出现贴水，收盘时2周及以内的期限均呈现贴水。一年掉期自周四450左右的水平再跳空走低逾百个点子报340。

上述大行交易员续称，美元资金价格高企导致的交易行为也是造成掉期短端贴水的原因，“拆借市场拿不到就只能从掉期市场上想办法。”

全球市场方面，日圆兑美元和欧元周五跌至五年低点，风险偏好重新升温提振美股涨至纪录高位，并打压了低收益的日圆。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0686 6.0746 0.10%

中间价 6.1050 6.1156 0.17%

成交额 190亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.62% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 66 6.0670 6.0736

2013年来即期升贬值幅度 2.66%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDF 6.1335/65 6.1380

CNH即期 6.0702/32 6.0748

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 毕晓雯/曾祥进)

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