人民币即期收盘再创新高 年末成交有限但升值预期犹在

* 人民币即期收盘再创新高

* 中间价亦续创历史记录

* 年末成交淡静，但升值预期犹在

* 预期年内升值至6.06元左右

路透北京12月30日 - 人民币兑美元即期周一大幅收高于6.0618元，再创历史新高。中间价继续刷新历史纪录，且疑似干预撤防，客盘购汇稀少，令人民币升值预期继续发酵，推动即期再创新高。

即期盘间并创出6.0611元历史最高纪录。不过交易员指出，2013年仅剩最后两天交易，结购汇都相对淡静，和上周五不同，今天没什么美元买盘，市场在人民币升值预期下由客盘推动升值，成交量相对偏低。

“市场的预期还是往下，空头很多，...这一轮升值估计到6.06就差不多了，元旦之后应该会稳一稳。”北京一国有银行交易员指出。

人民币本周一延续上周五大幅上涨行情，人民币汇市出现久违的大起大落。上海一股份制行交易员指出，历来每年的年末都会出现当年的最高价，今年可能也不例外，而今天的行情也就是跟随中间价在走，没有太多的其他影响因素，明年料继续升值。

全球市场方面，日圆兑美元周一跌至五年低位，年内至今的跌幅扩大至逾17%，因为对全球经济的信心改善以及投资者风险偏好升温，且预期日本央行或出台更多刺激措施。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0618 6.0686 0.11%

中间价 6.1024 6.1050 0.04%

成交额 145亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.68% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 71 6.0611 6.0682

2013年来即期升贬值幅度 2.78%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日

1年期NDF 6.1275/95 6.1315

CNH即期 6.0681/01 6.0700

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)

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