* 人民币即期连三日收创新高，全年升值近3%

* 人民币中间价突破6.10整数关口，刷新纪录高位

* 午盘疑似干预再次出手，料监管层有意守住6.05关口

* 明年升值动力犹在，但幅度料比今年放缓

路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期周二连续第三日收创历史新高，一举突破6.06元大关，盘中一度大涨逾百点子；2013年全年升值幅度则高达2.91%，较去年的1%明显加速。

今日人民币中间价连续第四日上行，报6.0969元突破6.10元整数关口，亦刷新历史高点。交易人士指出，从上周五开始，受人民币中间价一路升值引导，即期亦连续突破关口，显示监管层在引导市场升值，不过短线汇价料在6.05元附近持稳。

今天是2013年的最后一个交易日，市场波动还是比较大，全天波动幅度达84个点子，午盘后随着即期逼近6.05关口，疑似干预的购汇盘再次出手，使得即期涨幅收窄。

“最后一天，感觉（监管层）还是想稳定一点，下午有一定的干预，其他购汇也出来不少。”一外资行交易员称。

对于明年的走势，交易员们指出，自上周五启动的新一轮升值势头或许已经接近尾声，明年初料在6.05附近维稳一段时间，但从市场看人民币升值的动力犹在。

不容忽视的是随着境内美元价位下行，购汇盘亦较之前增加，且国内外不确定因素很多，料明年整体升值幅度将远不如今年。

全球汇市，美元兑日圆周二守在五年高点附近，2013年有望累计上涨近21%。日本央行为振兴经济而出台的刺激措施料将继续推动日圆在2014年全面走软。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0539 6.0618 0.13%

中间价 6.0969 6.1024 0.09%

成交额 146亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.76% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 84 6.0506 6.0590

2013年来即期升贬值幅度 2.91%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日

1年期NDF 6.1218/52 6.1300

CNH即期 6.0565/90 6.0660

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 丁琦/李文科；审校 林高丽/张喜良)

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