人民币即期受客盘结汇推动大幅收高 交投偏淡加剧波幅

* 中间价小幅贬值

* 央行干预迹象减退，客盘结汇增加

* 交投偏淡令波幅加剧

* 升值预期未明显升温，短线料延续震荡

路透北京3月5日 - 人民币兑美元即期周三大幅收高，盘中涨幅一度超过250个点子，在央行干预盘减退的同时，客盘结汇明显增加，而市场交投偏淡亦令波动加剧。交易员表示，今日的走势主要由市场主导，汇价短线仍将呈现双向波动，但波幅会偏大。

尽管今日人民币即期收盘几乎全数扳回了上周五的巨大跌势，但交易人士表示，升值预期并没有因此出现大幅升温，市场心态依然相对谨慎。

“上周大跌后市场都比较谨慎，盘面比较薄一点，波动就明显增大了，今天的走势没什么特别的原因，还是以市场主导吧。”国内一家股份行的交易员表示。

他并称，最近一段时间人民币料将保持双向波动偏大的格局，特别是日内，两会（全国人大和政协会议）期间不会出现明显的趋势性走势。

另一位城商行交易员也表示，在经济面和政策面都没有变化的背景下，即期短线仍将以震荡为主。只不过当前震荡幅度较大，买卖双方都不太敢持仓。

备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强在政府工作报告中指出，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，扩大汇率双向浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。

交易员表示，总理的报告发出了明确的政策信号，今年的汇率波动区间估计将进一步放宽至2%左右，而双向波动的特征也将更趋明显。

全球汇市方面，日圆兑美元周三持稳，上日曾因避险需求减退而大幅下跌，此前俄罗斯总统普京言论让乌克兰发生战事的概率降低。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1282 6.1430 0.24%

中间价 6.1257 6.1236 -0.03%

成交额 161亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.40% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 326 6.1179 6.1505

2013年来即期升贬值幅度 -1.21%

1年期美元/人民币掉期升水 100

离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日

1年期NDF 6.1625/50 6.1575

CNH即期 6.1231/51 6.1301

(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。