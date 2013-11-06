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中国财经 | 2013年 11月 6日 星期三 18:51 BJT

人民币即期连三日收升

* 人民币即期连三日收升

* 中间价带动即期低开，但之后回升

* 月初结汇盘仍然偏多

路透上海11月6日 - 人民币兑美元即期周三连续第三日收升。隔夜美元指数微涨，人民币中间价再次回落。交易人士指出，虽然即期跟随中间价低开，但全天来看净结汇较大，收盘仍录得40余点子的升幅。

上海一股份行交易员称，前些天石油企业购汇较多，每天买几十亿美元，使得人民币走弱。但今天油盘没有出现，市场上结汇占优，人民币自然也就走强。

一中资银行交易员指出，11月初的结汇盘仍然偏多，因短期内中国经济走稳是大概率事件，这将继续支撑人民币升值预期。

全球汇市欧元兑日圆周三略微上扬，因日股上涨支撑风险偏好，帮助压低日圆；新西兰元在该国公布强劲就业数据后扬升。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0927 6.0968 0.07%

中间价 6.1475 6.1447

-0.05%

成交额 127亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.89% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 50 6.0927 6.0977

2013年来即期升贬值幅度 2.26%

1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 433.5

XS>

离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日

1年期NDF 6.1580/10 6.1550

CNH即期 6.0850/73 6.0860

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟; 审校 李然/张喜良)

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