沪综指放量收创逾15个月新高 军工股走势强劲
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
* 人民币即期连三日收升
* 中间价带动即期低开，但之后回升
* 月初结汇盘仍然偏多
路透上海11月6日 - 人民币兑美元即期周三连续第三日收升。隔夜美元指数微涨，人民币中间价再次回落。交易人士指出，虽然即期跟随中间价低开，但全天来看净结汇较大，收盘仍录得40余点子的升幅。
上海一股份行交易员称，前些天石油企业购汇较多，每天买几十亿美元，使得人民币走弱。但今天油盘没有出现，市场上结汇占优，人民币自然也就走强。
一中资银行交易员指出，11月初的结汇盘仍然偏多，因短期内中国经济走稳是大概率事件，这将继续支撑人民币升值预期。
全球汇市欧元兑日圆周三略微上扬，因日股上涨支撑风险偏好，帮助压低日圆；新西兰元在该国公布强劲就业数据后扬升。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0927 6.0968 0.07%
中间价 6.1475 6.1447
-0.05%
成交额 127亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.89% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 50 6.0927 6.0977
2013年来即期升贬值幅度 2.26%
1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 433.5
XS>
离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日
1年期NDF 6.1580/10 6.1550
CNH即期 6.0850/73 6.0860
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 罗晟; 审校 李然/张喜良)
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路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。 2月时同比增长22.4%，1月则增0.2%。 中国汽车工业协会表示，2017年第一季汽车销量较上年同期增长7.0%。 该协会1月时预计，今年销量将增长5%，较2016年13.7%的增幅明显减缓，因对小排量汽车的税费优惠计划结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。