人民币即期宽幅振荡后小升

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
* 人民币即期营帐振荡后收
* 隔夜美元指数微跌，人民币中间价略走高
* 大行购汇盘稳守6.09元关口
路透上海11月7日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，全天在63个点子区间内波动。隔夜美元指数微跌，人民币中间价顺势高开。不过交易人士称，三中全会前汇市维稳态势明显，人民币升势在6.09元处再次受到大行购汇阻击。
他们表示，疑似监管层干预的大行购汇在6.09元关口出现使人民币高开低走，并触发部分美元空头止损，一度让人民币下跌。不过在客盘结汇支撑下，人民币仍然收高。
一中资银行交易员指出，早盘即期汇率触及6.0900后，个别大行购汇盘涌现，“这些疑似监管层的购汇盘，可能含有十八届三中全开始前的维持汇率稳定的意图。”
一外资交易员则认为，人民币中间价本周完全是跟随美元指数的方向。从本周走势看，人民币即期汇率短期内横盘在6.09附近的概率大增。
但多位交易员预测，人民币在短期盘整后仍可能再次升值，因从客盘结汇上看市场仍看多人民币。需要观察三中全会释放的利好能够对人民币产生多大的支撑。
全球汇市，欧元周四持坚，此前德国数据向好，打压了欧洲央行立即降息的可能性，投资者迅速转换立场。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0908 6.0927 0.03%
中间价 6.1450 6.1475 0.04%
成交额 205亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.90% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 63 6.0900 6.0963
2013年来即期升贬值幅度 2.29%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日
1年期NDF 6.1570/15 6.1580
CNH即期 6.0824/31 6.0821
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 罗晟; 审校 李然/张喜良)
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