人民币即期宽幅振荡后小升

* 人民币即期营帐振荡后收

* 隔夜美元指数微跌，人民币中间价略走高

* 大行购汇盘稳守6.09元关口

路透上海11月7日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，全天在63个点子区间内波动。隔夜美元指数微跌，人民币中间价顺势高开。不过交易人士称，三中全会前汇市维稳态势明显，人民币升势在6.09元处再次受到大行购汇阻击。

他们表示，疑似监管层干预的大行购汇在6.09元关口出现使人民币高开低走，并触发部分美元空头止损，一度让人民币下跌。不过在客盘结汇支撑下，人民币仍然收高。

一中资银行交易员指出，早盘即期汇率触及6.0900后，个别大行购汇盘涌现，“这些疑似监管层的购汇盘，可能含有十八届三中全开始前的维持汇率稳定的意图。”

一外资交易员则认为，人民币中间价本周完全是跟随美元指数的方向。从本周走势看，人民币即期汇率短期内横盘在6.09附近的概率大增。

但多位交易员预测，人民币在短期盘整后仍可能再次升值，因从客盘结汇上看市场仍看多人民币。需要观察三中全会释放的利好能够对人民币产生多大的支撑。

全球汇市，欧元周四持坚，此前德国数据向好，打压了欧洲央行立即降息的可能性，投资者迅速转换立场。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0908 6.0927 0.03%

中间价 6.1450 6.1475 0.04%

成交额 205亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.90% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 63 6.0900 6.0963

2013年来即期升贬值幅度 2.29%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日

1年期NDF 6.1570/15 6.1580

CNH即期 6.0824/31 6.0821

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟; 审校 李然/张喜良)

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