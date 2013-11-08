人民币即期连五日收涨 贸易数据强劲再添升值动力

* 人民币即期连五日收涨，本周累计升0.15%

* 隔夜美元指数大涨，但人民币中间价逆势升近百点子

* 10月贸易数据强劲提供支撑

* 人民币突破6.09元后，大行购汇盘出现将汇价拉回

路透上海11月8日 - 人民币兑美元即期周五连续第五日收升，本周累计涨0.15%。人民币中间价逆势高开近百个点子，其强劲势头在最新公布的中国10月贸易数据找到支撑。但即期于盘初升值创近两周新高后，大行购汇继续入场维持秩序，令成交价回守6.09元关口再难突破。

交易员认为，三中全会召开在即，预计汇市短期将维持稳定态势，围绕6.09元关口窄幅整理，但之后仍有望继续升值步伐。

一外资行交易员指出，受贸易数据提振，早盘人民币即期汇价大幅拉高，一度突破6.09关口，之后受大行购汇影响快速走低，“即期汇率的过山车可能是个别大行设在6.09上方的(美元)买盘报价，影响了市场的情绪。”

中国海关稍早公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%，路透调查预估分别为增长3.2%和8.5%，9月时则分别为下降0.3%和上升7.4%；10月贸易顺差为311亿美元，路透预估为239亿美元。

上海一中资银行交易员称，十八届三中全会召开在即，汇市维稳意味较浓，估计今天将横盘整理，短期区间料将在6.08-6.10之间盘整。而昨日欧元意外降息，愈加靠近低息货币的行列，一定程度加重人民币升值压力。

欧洲央行周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。

亦有外资行交易员认为，贸易数据强劲令人民币升值预期更为乐观，年底前甚至有望升破6.05元。

全球汇市，欧洲央行意外降息，打击欧元跌至近八周低位后，美元周五亚洲盘中持坚，但周五稍晚将有重要美国非农就业报告公布，在此之前美元升势受限。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0905 6.0908 0.00%

中间价 6.1355 6.1450 0.15%

成交额 164亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 105 6.0828 6.0933

2013年来即期升贬值幅度 2.30%

1年期美元/人民币掉期升水 505

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDF 6.1570/05 6.1560

CNH即期 6.0783/98 6.0835

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李然; 审校 李文科/张喜良)

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