* 人民币即期微幅收跌 * 中间价则小幅上升 * 市场等待十八届三中全会公报，交投谨慎 * 短期内或在6.09元阻力关口前盘整 路透北京11月12日 - 人民币兑美元即期周二微幅收跌。中共十八届三中全会今日闭幕，但公报尚未出炉，市场交投因此相当谨慎，期待此次会议可能的政策指引。交易人士表示，整体成交意愿不高，价格在6.09上方窄幅波动，市场观望心态较重。 “市场预期比较谨慎，导致结汇盘本周也未放量。” 一外资银行交易员表示，短期人民币料将继续走稳，因市场仍在观望政策消息面的信号指引。 举世瞩目的中国共产党第十八届三中全会今天闭幕，会后出炉的公报等文件将勾勒中国未来深化改革的重点和路线图。 交易人士指出，从盘面交投来看，结汇盘仍较多，但近日人民币即期再次升至6.09元时，都遇到大行购汇构成阻力，维稳意图明显，这也使市场更加谨慎。 但上述外资交易员则提到，欧美圣诞假期的出口订单带来的较大结汇压力仍会继续增加，后期人民币仍有突破6.08元的可能性。 美元全线上扬，兑日圆触及一个月高位，因美国公债收益率上升以及市场愈发预期美联储将很快削减货币刺激措施。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0919 6.0913 -0.01% 中间价 6.1360 6.1390 0.05% 成交额 146亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 29 6.0907 6.0936 2013年来即期升贬值幅度 2.27% 1年期美元/人民币掉期升水 离岸人民币市场,北京时间17: 19 今日 上日 1年期NDF 6.1560/90 6.1560 CNH即期 6.0791/01 6.0777 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) (发稿 罗晟/李文科; 审校 李然/杨淑祯) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。