人民币即期微幅收贬 三中全会公报未提供短期指引

* 人民币即期微幅贬值

* 等候公布更多三中全会政策细节

* 市场波动仍缺乏方向但成交有所恢复

路透北京11月13日 - 人民币兑美元即期周三微幅收贬，与人民币中间价微升至逾两周高点相背，但盘中交投热络，价格亦基本平稳，在汇价升至盘中高位时一度激发大行购汇盘，最终令人民币汇价微幅收贬。

交易人士表示，昨天出炉的三中全会公报缺乏金融市场改革的细节，使汇市价格波动仍缺乏方向，惟交易热情有所恢复。

“尽管成交量有所恢复，但是市场波动非常平静。公报并没有提什么金融改革的措施，市场预期仍然不明朗，人民币即期汇率短期内在6.09附近的阻力较大。” 一股份制银行交易员表示，短期人民币料将继续走稳，因市场仍在观望政策消息面的信号指引。

一外资行交易员称，三中全会公报的确没有提到具体的内容，市场略有失望，但估计过一段时间会出来一些细则。值得一提的是大行购汇盘仍比较强劲，特别是美元低位的时候，而从中间价的走势判断，年内估计监管层会允许人民币继续小幅升值，毕竟结汇盘还是比较重。

举世瞩目的中国共产党第十八届三中全会昨日闭幕，会议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。会议公报强调经济体制改革是全面深化改革的重点，并要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用来进行，但由于缺乏政策细节，市场仍在观望后期发布的文件。

美元周三在亚洲时段下滑，但兑日圆仍接近两个月高位。投资者预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早将于12月开始缩减刺激措施，这支撑了美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0928 6.0919 -0.01%

中间价 6.1342 6.1360 0.03%

成交额 212亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.77% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 65 6.0871 6.0936

2013年来即期升贬值幅度 2.26%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日

1年期NDF 6.1615/40 6.1560

CNH即期 6.0795/04 6.0755

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李文科; 审校 李然/林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。