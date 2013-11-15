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中国财经 | 2013年 11月 15日 星期五 18:41 BJT

人民币即期以平盘作收

* 人民币即期以平盘作收
    * 中间价自历史高位小幅回落
    * 静候三中全会政策细节指引
    * 市场关注即将公布的10月外汇占款数据
 
    路透上海11月15日 - 人民币兑美元即期周五人民币即期汇率收盘持平于上
日，全周微幅收低17个点子。中间价昨天创新高后，今天小幅回落，整体仍保持平稳。交易
人士称，即期汇价在6.09元附近持续窄幅波动，静候三中全会政策细节指引。
    
    一中资银行交易员称，本周人民币数次升破6.09都遇到大行购汇形成的强劲阻力，目前
在该价位已形成相对一致的预期。三中全会改革方案细节可能于下周出炉，在此之前盘面可
能继续维持窄幅波动。
    
    “10月结售汇数据在尾盘出炉，基本符合预期，故未引起市场波动。”该交易员说。
    
    中国外管局最新统计数据显示，10月银行代客结售汇顺差392亿美元，较上月水平增加
超过两成；同月远期结售汇为净结汇130亿美元，较上月水平明显回落。
        
    全球汇市，日圆兑美元和兑英镑周五分别跌至两个月和四年低点，因此前美国联邦储备
理事会(美联储/FED)主席人选叶伦的温和表态提振了风险偏好，削弱低收益的日圆。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元            今日             上日         升贬
            即期成交价格         6.0922           6.0922       0.00%
                  中间价         6.1351           6.1315       -0.06%
            成交额        149亿美元                   
  
                                                                
        
          日内相对于中间价最大波幅    0.73% (上限±1%)       日高      日低
                日内波动幅度(pips)           28             6.0902     6.0930
            2013年来即期升贬值幅度          2.27%                        
   
 1年期美元/人民币掉期升水                              
    
                                                                
        
 离岸人民币市场,北京时间17:26           今日             上日        
                    1年期NDF        6.1635/55         6.1560
      
                      CNH即期        6.0760/70         6.0764
      
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)    
    
 (发稿 罗晟; 审校 李然/张喜良)
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