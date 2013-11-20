人民币即期微收跌 中间价再创新高

* 人民币即期收盘微跌

* 中间价再创新高

* 汇改远景目标仍缺细节

* 大行购汇盘在6.0900关口出现

路透上海11月20日 - 人民币兑美元即期周三收盘微跌，大行购汇令早盘微升势头逆转。交易人士称，中国央行行长周小川的最新文章提及诸多中远期汇改目标，但由于缺乏近期政策细节，令在岸和离岸人民币市场的交投都趋于冷静，人民币即期继续在6.09关口窄幅波动。

人民币中间价小幅上涨至6.1305，再次刷新历史高位。

“离岸市场昨天太激动了。今天在看到周小川署名文章全文后，大家开始冷静下来，这些中长期目标还缺乏很多细则支撑，离岸市场今日在6.06元关口做技术性调整。”一中资银行交易员说。

一外资银行交易员称，疑似监管层的干预仍然存在，早盘人民币即期升至6.0900关口，又出现大行购汇盘维稳。

周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间，加快实现人民币资本项目可兑换。

他的这一表态引发海外市场对外汇改革将超预期的憧憬,这导致昨日离岸市场市场结汇盘涌出，人民币离岸价昨日盘中急速突破6.06元关口。

全球市场，美元兑欧元周三小跌，此前美联储主席贝南克表示只要有必要，联储就将维持超宽松货币政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及

离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0929 6.0927 0.00%

中间价 6.1305 6.1317 0.02%

成交额 151亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.66% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 34 6.0900 6.0934

2013年来即期升贬值幅度 2.26%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日

1年期NDF 6.1435/60 6.1415

CNH即期 6.0663/79 6.0617

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李文科; 审校 李然/林高丽)

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