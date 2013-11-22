人民币即期收盘微跌 短期料继续窄幅波动

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8912元附近
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。
* 人民币即期收盘微跌
* 中间价连两天下跌共75个点子
* 即期整周累计贬值0.02%
* 即期短期仍料继续窄幅波动
路透上海11月22日 - 人民币兑美元即期周五收盘微贬，整周累计贬值0.02%。人民币中间价连续两天下跌共75个点子，但即期仅以波动中枢稍微贬值作为回应，整体波动区间变化不大。
上海一股份行交易员称，受大行购汇行为影响即期波动率持续下降，当前客盘结汇也较前期有所降温。短期内即期仍料保持在6.0900上方做窄幅波动。
中国境内美元兑人民币远/掉期市场本周大幅走低，主要受央行行长周小川有关人民币汇率最新表态的影响。与之对比，香港离岸市场人民币远期保持平稳，下跌幅度有限，两地远期曲线明显分化。
全球汇市方面，日圆兑美元周五跌至四个月低点，因为投资者风险偏好改善的迹象及两国间货币政策前景迥异，令低收益的日圆承压。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0936 6.0932 -0.01%
中间价 6.1380 6.1366 -0.02%
成交额 168亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.75% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 21 6.0918 6.0939
2013年来即期升贬值幅度 2.24%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日
1年期NDF 6.1505/85 6.1470
CNH即期 6.0758/65 6.0690
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 毕晓雯/曾祥进)
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