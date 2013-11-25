人民币即期微收涨 掉期继续回升

* 人民币即期收盘微升，波幅狭窄

* 掉期逼近500点关口

* 资金面紧张将支持掉期反弹

路透上海11月25日 - 人民币兑美元即期周一收盘随中间价微升，全天波动空间收窄至仅10个点子左右。交易员称，即期汇率仍然受到大行购汇影响，围绕6.09关口窄幅波动；但掉期则因境内货币市场持续紧张继续回升，并接近500点关口。

北京一中型银行交易员称，即期盘面非常平静，没什么变化，人民币在6.09元有较强的阻力。

“大家都没怎么做，...因为大家都是结汇，大行肯定会出来买（美元），尾盘还是出来买了。”上海一股份制行的交易员称。

中国境内美元兑人民币远/掉期市场连续第三日反弹，一年期美元兑人民币掉期升至470点，较上日升35点。多位交易员认为，这是因月末境内资金面紧张所致。

一城商行交易员认为，上周掉期市场一度受过度解读央行行长周小川在辅导读本中的言论影响而跌至330，但实际周小川所言为市场的长期发展方向，短期央行并无汇改政策出台的迹象，最近三个交易日顺应资金面收紧而反弹，较为合理。

全球汇市方面，美元兑日圆周一在亚洲汇市交易时段升至六个月高位，欧元兑日圆涨至四年新高，在投机客押注日圆进一步下跌后，投资者为日圆走软调整部位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及

离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0926 6.0936 0.02%

中间价 6.1342 6.1380 0.06%

成交额 172亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.69% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 11 6.0919 6.0930

2013年来即期升贬值幅度 2.26%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:01 今日 上日

1年期NDF 6.1540/60 6.1500

CNH即期 6.0783/89 6.0740

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李文科; 审校 张喜良)

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