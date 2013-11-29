人民币即期收盘微贬 双向波动均受限本月仅涨13个点

* 人民币即期收盘微贬

* 本月累计走升仅13个点子

* 大行购汇和客盘结汇挤压波动空间

路透上海11月29日 - 人民币兑美元即期周五收盘微贬。今天是本月最后一个交易日，盘面多数时间都较为冷清，成交额下降至136亿美元。

“就下午大家一起买（美元）了一波，结果冲了一下（美元价格）还是上不去。”上海一股份行交易员说，由于有大行购汇限制即期没有做空美元的空间，他们只能靠做多美元赚钱，无奈客盘结汇压力仍然较大，结果就是两个方向都很难做。

本月多数时间，受大行购汇和客盘结汇的相向挤压，人民币即期一直固守在6.09元上方窄幅波动，市场交投兴致持续降温，波动性有所回落。本月即期累计涨幅仅13个点。

全球汇市方面，日圆兑美元周五跌至六个月低位，兑欧元亦创五年低位，因风险意愿攀升，激发市场臆测更多投资者可能借款并出售低收益日圆来买入风险资产。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0932 6.0925 -0.01%

中间价 6.1325 6.1343 0.03%

成交额 137亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.66% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 25 6.0922 6.0947

2013年来即期升贬值幅度 2.25%

1年期美元/人民币掉期升水 405

离岸人民币市场,北京时间16:39 今日 上日

1年期NDF 6.1522/59 6.1490

CNH即期 6.0884/94 6.0860

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李然; 审校 黄凯/曾祥进)

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