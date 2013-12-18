人民币即期微幅收弱 年末季节性购汇盘释出

* 即期微幅收低

* 多数时间未见疑似干预行为

* 在岸价格于离岸CNH价格趋同

* 关注美联储议息会议

路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期周三微幅收低，而中间价则连续第三天走升。交易人士认为，目前离岸CNH价格接近在岸价格，且年底季节性购汇释放，令即期市场小幅走弱。

值得关注的是，疑似干预行为仅在尾盘短暂浮现，日内多数时间都未现身，市场预期年底前升值空间已经很有限。市场并期待本周稍晚美联储将出炉关键的政策决议，以对美国退出QE作出更为准确的预期。

不过交易员指出，即期市场客盘结汇力量很稳定，且外汇占款和银行结售汇数据仍说明短期资本流入压力较大，人民币汇价仍有升值的压力，不排除年底前有一波小幅升值。

“年底有季节性的购汇盘，比如贷款到期，跨国公司利润汇出等等，现在离岸市场的购汇也没有优势，而且选择到境外的话还要满足一些规则，”北京一国有大行交易员指出。

交易员并认为，但另一方面讲，CNH价格更代表市场的供求力量，CNH与在岸价格趋同，显示目前的价位可能已经很接近市场短期均衡水平，那么人民币短期内升值的空间并不大。

尽管连续两个月外汇占款居于高位，但中资商业银行提前打响的年末存款保卫战导致流动性紧张状况难以缓解。中国人民银行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元有所回落，但仍处于相对高位。

全球汇市方面，日本再度出现贸易逆差在周三拖累日圆兑美元和欧元下滑，不过这仅仅是紧张的投资者关注点的小小转移，其最关注的还是美国联邦储备委员会(美联储,FED)是否会在今日稍晚的会议上决定削减刺激措施。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0718 6.0710 -0.01%

中间价 6.1105 6.1108 0.00%

成交额 144亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.65% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 15 6.0706 6.0721

2013年来即期升贬值幅度 2.61%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日

1年期NDF 6.1305/40 6.1310

CNH即期 6.0695/20 6.0690

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯/杨淑祯)

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