人民币即期大幅收贬 尾盘购汇突起引发市场异动

* 人民币收盘大跌0.05%

* 尾盘大行购汇导致市场异动

* 临近年底市场惜售美元

路透北京12月26日 - 人民币兑美元即期周四大幅收贬0.05%，尾盘时最大贬值幅度一度阔达0.12%。交易人士称，临近年底时市场惜售美元，两家中资大行于尾盘购汇迅速抬高美元价格，并引发美元空头止损，导致市场出现异动。

综合多家银行交易员评论，今天的市场异动主要为市场驱动，而政策面因素可能性较小。临近年底客盘需求相对清淡，近期即期价格波动较小，加上尾盘时参与方也较少，都使得大的购汇出现时极容易导致价格出现大幅波动。

“大概是交给市场了吧，这市场4点以后就比较薄了，很正常。”其中一家中资大行的交易员对此认为，“不要过度解读。”

一股份行交易员称，听说是有客盘在购汇，政策面确实没有变动。“但掉期点下来以后，整个市场留空（卖空美元）的意愿降低了。”

全球汇市方面，美元兑日圆周四触及五年高点，兑其他货币亦持坚定，因市场预期美国经济将持续稳健复苏，使美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年可以逐步撤回刺激政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0746 6.0714 -0.05%

中间价 6.1156 6.1160 0.01%

成交额 211亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.73% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 78 6.0711 6.0789

2013年来即期升贬值幅度 2.56%

1年期美元/人民币掉期升水 460

离岸人民币市场,北京时间17:20 今日 上日

1年期NDF 6.1410/30 6.1370

CNH即期 6.0732/60 6.0705

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽）

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