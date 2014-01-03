人民币短期料在6.05元窄幅盘整

* 人民币即期收盘微跌

* 大行购汇封锁6.05元关口

* 本周累计升值0.28%

* 短期料窄幅盘整

路透北京1月3日 - 人民币兑美元即期周五收盘微贬，跟随中间价跌势，在近日连创新高后稍事休息。疑似干预的大行购汇封锁6.05元关口，价格波动再次被净结汇压缩在狭窄的12个点子空间内。

交易人士反应，早盘有客盘购汇出现，但总体上看全天以结汇偏多，使得价格未呈现明显跌势。短期内料在当前价位窄幅盘整。

“恢复冬眠模式了。感觉客盘没啥变化，市场还是那样子。”一股份行交易员说。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五于两周高点附近持稳，此前正面的美国经济数据巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将继续缩减购债的预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0515 6.0506 -0.01%

中间价 6.1039 6.0990 -0.08%

成交额 168亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 12 6.0512 6.0524

2014年来即期升贬值幅度 0.04%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日

1年期NDF 6.1160/80 6.112

CNH即期 6.0467/84 6.051

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。