人民币即期随中间价回落 短期料续做区间震荡

* 人民币即期收低

* 中间价连续第三天回落

* 购汇偏多，逼出美元空头止损

* 短期内或在6.05-6.06区间震荡

路透北京1月6日 - 人民币兑美元即期周一收低。中间价连续第三天下撤，客盘购汇需求亦稍强，使即期呈现回落之势。交易人士认为，短期内即期料继续区间震荡。

交易人士认为，去年底时中间价疑为政策性的跳涨已经结束，元旦以来似已恢复与美元指数的联动。当前市场缺乏新的方向指引，且6.05元处升值阻力较大，即期稍做回调是正常现象。

“没什么特殊情况，就是客盘购汇稍微多些。”一中资大行交易员说，感觉元旦前一波升值消化了结汇需求，今天结汇减少而购汇偏多，市场上少有人报卖美元头寸。

对于后期走势，该交易员认为6.05元对美元支撑较强，但美元反弹幅度也不会很大，以6.05-6.06元区间内震荡的可能性偏大。

一股份行交易员表示，由于购汇偏多，市场上也有不少美元空头被迫止损，这也使得人民币在午盘曾一度跌至6.0553元。

全球汇市方面，日圆兑美元和欧元周一微升，远离近期创下的五年低点，交易商称日股走软推动了日圆买盘。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0526 6.0515 -0.02%

中间价 6.1059 6.1039 -0.03%

成交额 126亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.89% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 35 6.0518 6.0553

2014年来即期升贬值幅度 0.02%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日

1年期NDF 6.1165/40 6.114

CNH即期 6.0459/69 6.0459

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯/杨淑祯)

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