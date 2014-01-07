人民币即期收盘微升 春节前客盘需求趋于清淡

* 人民币即期微幅收升

* 中间价微涨，结束三天连跌

* 客盘较为均衡

路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期周二窄幅波动最终微幅收升。中间价结束三天连跌略微走高，即期市场客盘也显得比上日更为均衡。

一中资大行交易员称，这两天银行自营盘稍有表现，让波动幅度稍微扩大，但整体看客盘需求还是较为均衡，使最终价格变化不多。

“春节前都不会有大行情吧，会清淡一点。企业都在忙着准备过年。”她说。

全球汇市方面，美元兑日圆周二小幅上涨，但仍难以扳回前一天的跌幅。昨天由于美国经济数据令人失望，美元成为投资者抛售的目标。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离 岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0512 6.0526 0.02%

中间价 6.1042 6.1059 0.03%

成交额 162亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.87% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 24 6.0508 6.0532

2013年来即期升贬值幅度 2.96%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:00 今日 上日

1年期NDF 6.1135/70 6.1144

CNH即期 6.0383/92 6.0438

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。