人民币收平 市场做多情绪不减短期或再创新高

* 人民币窄幅波动后收平

* 交易员揣测央行干预盘助汇价持稳

* 近几日仍存在创新高可能

* 在/离岸人民币即期价差走阔

路透北京1月8日 - 人民币兑美元即期周三收平，日内保持窄幅波动。交易员揣测央行干预盘帮助市场持稳，但由于场内做多人民币情绪不减，不排除汇价近几日将再创新高。

交易人士表示，近日离岸人民币CNH汇率一路奏凯再创新高，使得两岸价差走阔，套利盘也加大了境内市场的结汇压力。收盘时两地价差在150个点子左右，较日内最大价差约200个点子收窄。

“如果央行不干预，(境内美元)价格肯定会下的，央行明显是想维持在6.05附近。”上海一位股份行交易员表示，感觉境外做多人民币的盘子很强，但央行有自己的想法，境内价格完全不动了。

他并称，由于市场做多人民币的情绪依然较高涨，汇价创新高只不过是时间的问题，“估计也就是两三天之后的事了。”

全球汇市方面，良好的美国贸易数据周三协助美元兑日圆小幅上涨，美元兑一篮子货币在亚洲市场触及一个月高点，尽管在本周美国关键就业报告出炉前，审慎市况抑制了涨幅。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0512 6.0512 0.00%

中间价 6.1079 6.1042 -0.06%

成交额 165亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.93% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 18 6.0509 6.0527

2014年来即期升贬值幅度 0.04%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日

1年期NDF 6.1150/70 6.113

CNH即期 6.0361/67 6.0382

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 丁琦/李然；审校 林高丽/张喜良)

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