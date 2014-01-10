中间价猛涨提振人民币收升 但顺差下降减轻升值压力

* 人民币小幅收升

* 盘间曾触及历史新高

* 中间价高开逾百点子

* 顺差回落减轻升值压力

路透北京1月10日 - 人民币兑美元即期周五小幅收升，盘间曾触及历史新高，受中间价高开逾百点子带动。不过最新公布的中国贸易顺差规模有所下降，即期也在短暂冲高后恢复窄幅波动。

交易人士表示，看到中间价高开幅度后以为上月贸易顺差规模较大，开盘后一度狠砸美元，不过受疑似干预的影响，美元价格迅速反弹。

“中间价升得比较多，开盘时大家都指望市场价也能升那么多。”一股份行交易员说。

他认为，今天公布的贸易顺差数据较之此前逾300亿美元规模有所回落，显示人民币升值大方向虽然还没有变化，但力道有所减弱。不过新年前后数据受假日影响较多，还是要等3月份贸易数据才能看得更清楚。

中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8. 3%，路透调查预估中值分别为4.9%和5.3%，上月分别为12.7%和5.3%；当月贸易顺差256.4亿美元，路透预估为311.5亿美元。

全球汇市方面，美元周五自七周高点小幅下滑，因投资者在美国非农就业报告出炉前，了结部分获利。欧元持坚，此前欧洲央行(ECB)发表的温和言论曾拖累欧元下挫。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0521 6.0550 0.05%

中间价 6.1008 6.1109 0.17%

成交额 139亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.83% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 40 6.0500 6.0540

2014年来即期升贬值幅度 0.03%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日

1年期NDF 6.1130/55 6.116

CNH即期 6.0368/74 6.0384

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)

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