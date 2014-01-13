人民币收盘升破6.05创新高

* 人民币收盘创纪录新高，并突破6.05关口

* 中间价刷新纪录新高

* 结汇盘不少，但成交谨慎

* 市场揣测央行有意任人民币升值

路透北京1月13日 - 人民币兑美元即期周一收盘升破6.05关口刷新收盘新高，盘中一度触及6.0424的纪录高点。因美国就业数据意外疲弱打压国际美元指数，中间价顺势连续第二天上涨，并刷新纪录新高。

不过交易员表示，更重要的是疑似干预盘的意外撤防，虽然市场做多人民币的意愿较强，但操作却相对谨慎，市场正在揣测央行下一步意图。

上周五中间价开高逾100点子，但疑似干预强势出售，令人民币汇价最高锁住6.05元关口，让市场认为这是监管层近期维稳人民币汇价的信号；但周一或受美国就业数据疲弱带动，中间价继续高企，人民币轻松升破6.05元，市场交易情绪趋向谨慎。

“这个市场很奇怪，一下6.05不让成交，现在又全部下来，搞不清楚什么情况。...上周五就是个错误的信号。”上海一股份制行交易员称。

上海一外资行并称，市场整体观望情绪比较浓，如果是前一个月的话，人民币升值的幅度会比今天更大，后期还是关注中间价的动向。

另有交易员称，市场上结汇盘挺大的，今天没有疑似干预盘出来，不过市场仍有很强的观望情绪，交易比较谨慎，大家都在等着监管层的进一步举动，但多数交易员仍预计人民币有进一步升值的动力，但幅度可能有限。

上述股份制行交易员并称，人民币可能还是要继续升值，估计会先破六，但具体怎么破六，就看监管层的举动。

全球汇市方面，美元兑日圆周一触及近一个月最低位，此前公布的美国就业数据意外疲软，让美元多头大失所望，交易商也纷纷重新评估美联储缩减刺激措施的步伐。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸 市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0434 6.0521 0.14%

中间价 6.0950 6.1008 0.10%

成交额 209亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 89 6.0424 6.0513

2014年来即期升贬值幅度 0.17%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日

1年期NDF 6.1005/25 6.1060

CNH即期 6.0272/81 6.0319

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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