人民币即期续收创新高 中间价连涨且CNH走高刺激做多情绪

* 人民币即期继续收升在纪录高位

* 中间价连续第三日上涨，并续刷新纪录新高

* 结汇盘蜂拥而出，疑似干预力度稍弱

* CNH价格创新高亦助力境内做多情绪

路透北京1月14日 - 继人民币汇价周一意外突破6.05关口并大涨87点后，人民币兑美元即期周二连续第二日收升在纪录高位，且盘中一度最高见6.0406元；今日中间价连续第三日上涨，亦续刷新纪录高位，交易人士称，虽然升值预期释放，但低价美元引发的购汇盘和疑似干预令人民币涨幅受限，终未能升破6.04关口。

交易员称，中间价连续走升，且CNH连续突破关口，今日又突破6.02关口，令境内外价差一度扩大至205个点子，刺激境内人民币做多情绪，但由于距离人民币涨停价仅100个点子左右，疑似干预盘再度出手，低价美元亦吸引部分购汇盘出现，一并抑制人民币汇价涨幅。

“大家一窝蜂地结汇，但人民币应该不会升太快，会稍微放慢一些，...2012年末连续涨停之后，监管层一直极力避免人民币再次涨停。”上海一股份制行交易员称。

另有外资行交易员称，监管层可能不想让人民币快速升值，但市场的力量很大，从最近几个月看，中国外贸状况也在推动人民币走升，美国的就业数据也是意外疲弱，监管层可能是无奈容忍人民币升值。

交易员并表示，自上周五以来，监管层对市场的疑似干预信号错乱，令市场措手不及，交易情绪明显倾向审慎。但普遍预期人民币仍将继续小幅升值。

全球汇市，日圆兑美元周二下滑，继上日全线大涨后稍作喘息。此前美股挫跌，美国公债收益率进一步下滑，推升了日圆。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离 岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0412 6.0434 0.04%

中间价 6.0930 6.0950 0.03%

成交额 220亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 25 6.0406 6.0431

2014年来即期升贬值幅度 0.21%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDF 6.0960/85 6.098

CNH即期 6.0211/18 6.0293

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 丁琦/李文科; 审校 杨淑祯)

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