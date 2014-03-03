人民币即期收盘小贬 波幅缩窄市场观望情绪渐浓

* 人民币即期小幅收贬，与中间价小升背离

* 波动区间收窄交投平静

* 盘中未见央行干预迹象

* 易纲的表态缺乏方向性指引，短线料盘整

路透北京3月3日 - 人民币兑美元即期周一较上交易日小幅收贬12个点子，与中间价小幅升值方向相背。在经历上周五的大跌后，今日即期市场波动区间明显收窄，盘中亦难寻央行干预迹象，市场观望情绪趋浓。

交易人士称，今日整体走势较为均衡，在没有重大政策指引的前提下，人民币即期短线料在当前水准附近震荡。

“美元在早盘和午盘各有一波小幅上攻，可能是有人猜测央行会干预，所以就先买一点，但今天并没有看到央行干预的迹象。”一国有大行的交易员表示，“(美元)可能还会在高位震荡一阵，不会立即就下去。”

“市场方向不太明朗，...可能大家现在不会有做空美元的欲望，风险相对比较大。”上海一股分行的交易主管指出。

中国央行副行长易纲周一在两会（全国政协和人大会议）间隙表示，对于最近的汇率波动不用过度解读，人民币双向波动会成为常态。

不过市场人士称，易纲的讲话与央行近期的表态一致，并未对人民币走势提供明确的方向性指引。

“关键还得看是否有新的政策去改变央行的干预方式，以及中间价对市场价格的控制。”另一家股份行的交易员表示。

中国社会科学院学部委员余永定表示，人民币汇率贬值不会持续时间太长，并认为央行已实现目的。

备受关注的上海自贸区外汇管理实施细则周一全面披露。中国国家外汇管理局上海分局发布的细则指出，上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%调整至50%，而中国境内银行通过自贸区内的国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过10%的额度内境内运用。

全球汇市方面，日圆周一全面上涨，因投资者抛售澳元等风险货币，此前乌克兰动员对抗俄罗斯的军事入侵，令地缘政治风险升级。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1462 6.1450 -0.02%

中间价 6.1190 6.1214 0.04%

成交额 134亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.65% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 150 6.1440 6.1590

2013年来即期升贬值幅度 -1.50%

1年期美元/人民币掉期升水 -10

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.1570/13 6.1595

CNH即期 6.1211/21 6.1194

(发稿 李文科/丁琦; 审校 曾祥进)

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