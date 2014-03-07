人民币即期高位回落收低 购汇盘发力终结此前三日涨势

* 中间价升值近50个点子

* 人民币即期高位回落收低

* 购汇盘较多令部分美元空单止损

* 本周累计上涨190个点子，周涨幅0.31%

路透北京3月7日 - 人民币兑美元即期周五收盘小跌，在早盘大幅高开后一路下行，逆转此前三日的连涨走势。交易员表示，两会期间汇价双向波动的可能性居高，鉴于人民币此前几日涨幅已大，短线有震荡回调的要求。

截至周五收盘，人民币兑美元即期全周累计上涨190个点子，周涨幅0.31%，扭转了此前连续五周下跌的走势。市场人士表示，本周央行干预力度减弱的同时，市场主导力量有所增强，不过在上周大跌后，市场整体心态仍偏向谨慎，观望央行的后续动向。

“今天购汇的flow(资金流)比较强劲，但整体走势还算正常吧，趋势上看人民币略微偏多一些，还得观察政策走向。”一家股份行的交易员表示。

市场人士称，今日中间价较上日升值近50个点子，一度引发部分美元空单在盘初跟进，但随着日内购汇盘逐渐增多，令部分空头止损。

“早上发现中间价定得比较高，有部分(美元)空单跟着砸，但盘中发现购汇比较多就止损了。”一家国有大行的交易员称。

他并表示，两会结束前即期料维持区间整理，动静不会太大，“央行即使有动作，但也不会像上两周那样大规模的买（美元）。”

全球汇市方面，欧元兑美元周五冲至今年新高，如果美国非农就业数据反映美国经济的软肋因天气寒冷而受到打击，那么欧元可能录得进一步升幅。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1260 6.1185 -0.12%

中间价 6.1201 6.1249 0.08%

成交额 157亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.33% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 285 6.1000 6.1285

2014年来即期升贬值幅度 -1.18%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:43 今日 上日

1年期NDF 6.1448/91 6.148

CNH即期 6.0997/07 6.0998

(完)

(发稿 丁琦; 审校 曾祥进)

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