人民币即期续跌逾11个月低位 盘中双向波动愈加明显

* 人民币即期收盘跌至逾11个月低位

* 中间价小幅走跌，加重做空情绪

* 境内美元价格高企激发客盘结汇

* 盘中双向波动愈加明显

路透北京3月18日 - 汇率波幅扩大后的第二日，人民币兑美元即期周二收跌至逾11个月低位，大跌139个点子，延续下挫走势，盘中双向波动加剧。中间价小幅走弱，进一步加重做空情绪。

人民币兑美元即期周二盘中最低报6.1950元，显示央行放宽汇率波幅后两天内最大暴跌448点。

交易人士称，境内美元价格高企吸引客户释出大量结汇盘，推动汇价一度达到6.1772的高位，然中资大行购汇积极，亦有自营盘跟上步伐，形成多空交织宽幅震荡的行情。

“午盘净结汇的格局很明显，大家觉得价格可以了，客盘狂卖（美元）啊...，但大行也大手笔购汇，终于买上来了，”上海一股份制行交易员称。

交易员并称，汇市方向近期仍偏弱，但很明显双向波动的态势将得到强化。

另一家股份行交易员指出，目前的一个关键点位是6.20这个整数关口，看监管层的心理价位是多少。市场更关注的是这一轮扩波幅过后，监管层何时会松绑汇率日间波动管理。

央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。

而中国2月新增外汇占款为1,282亿元人民币，创五个月新低，印证前期汇率急贬有市场基础。中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

全球汇市，中国人民币兑美元周二下跌，有更多迹象显示，中国经济放缓和企业高负债等问题正在成为今年市场的大事件。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1920 6.1781 -0.22%

中间价 6.1341 6.1321 -0.03%

成交额 226亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.99% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 178 6.1772 6.1950

2014年来即期升贬值幅度 -2.23%

1年期美元/人民币掉期升水 395

离岸人民币市场,北京时间17:35 今日 上日

1年期NDF 6.2165/93 6.2097

CNH即期 6.1811/19 6.158

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。