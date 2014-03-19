人民币即期连四日收贬 盘中一度突破6.20大关

* 人民币即期小幅收贬

* 中间价小跌

* 盘中突破6.20关键整数关口

* 空头获利盘和客盘结汇释出

路透北京3月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，贬值幅度为最近三日来最小，显示汇率波幅放宽后市场逐渐趋稳。中间价小幅下跌，维稳市场的意味明显。

值得一提的是，人民币汇率即期午间贬值幅度扩大，一度突破6.20元整数关口并触及6.2040的近一年新低，引发空头获利回吐以及客盘结汇释出，令收盘跌幅缩窄。

“6.20是一个很重要的关卡，这个关卡一破，就会有获利盘出来，也会吸引一些客盘结汇，...下午就有这么一波行情。”上海一外资行交易员指出。

一股份行交易主管此前表示，当前的价位相当敏感，市场和监管层似乎都在观望。

无论是贸易状况、还是外汇占款以及结售汇的情况，都在印证人民币2月中旬启动的一轮贬值具有相应的市场基础。中国国家外汇管理局周三公布，2月代客结售汇顺差较上月降近四成至约459亿美元，与上月贸易逆差和人民币贬值方向相符。

美国财政部最新数据显示，今年1月中国一改去年12月大规模减持状况，当月净增持35亿美元美国国债，月末持有余额增至12,735亿美元。

全球汇市，美元兑日圆及欧元周三走升，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将把严冬气候的经济冲击暂搁一旁，进一步撤回货币刺激措施。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1965 6.1920 -0.07%

中间价 6.1351 6.1341 -0.02%

成交额 159亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.12% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 146 6.1894 6.2040

2014年来即期升贬值幅度 -2.30%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:16 今日 上日

1年期NDF 6.2220/00 6.2145

CNH即期 6.1867/79 6.1765

央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)

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