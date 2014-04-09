人民币即期收跌回守6.20关口 期待明日贸易数据明确方向

* 人民币即期收跌逆转早盘升势，并回守6.20关口

* 中间价连续第二天走升至逾一周高点

* 期待周四贸易数据指引方向

* 美国汇率操纵国报告出台前市场聚集升值预期

路透北京4月9日 - 人民币兑美元即期汇率周三收盘小幅贬值，逆转早盘微幅升势，并最终守住6.20元关键关口。人民币中间价连续第二天走升至逾一周高点，带动人民币早盘一度触及6.1860元的两周高点，但午后油盘购汇汹涌，且中资大行购汇释出，推动汇价收跌。

人民币最近出现的升值势头可能被打断。交易人士称，昨日收盘价升破6.20元关口，引发今日早盘做多热情，但今日午后油盘和中资大行大肆购汇，令人民币收盘回守6.20元。汇价在关键关口的左右徘徊，显示监管层仍难以容忍人民币升值预期明显上升。

“下午油盘出来了，规模很大，估计在10亿以上，大行在也买（美元），所以又收到6.20上面了，...下去的趋势被打断了。”一股份行交易员指出。

他并认为，监管层没有放弃6.20元关口，短期汇价可能会继续升值，毕竟市场做多力量相对较强，但没有监管层的配合，市场力量推动的升值幅度不会太大，而明天会是很关键的一天，贸易数据将为市场提供更明确的方向。

一外资行交易员并认为，最新的贸易数据将在明日出炉，市场对贸易数据的预期分化明显，交投略显谨慎。

一股份行交易主管曾预计，3月贸易顺差不会多过200亿美元，正常范围在100-200亿。如果偏向100亿甚至更少，那有利于汇率维持弱势，如果在200亿或更多，人民币贬值的时间可能不会更长了。

亦有交易员称，考虑到美国即将出台汇率操纵国报告，且最近亦兑人民币汇率贬值提出警告，因此市场预期短期人民币汇率有走升趋势，但未来幅度可能有限，震荡走升的几率更高。

中国外管局周二将2014年度境内机构短期外债余额指标总规模调增至433.92亿美元，较去年增长60.9亿美元或16.3%。交易人士认为，此举意味着机构在银行间市场上拆借美元资金的能力得以提高，对外负债的增加将对银行间市场美元流动性产生改善作用；但由于提高额度不多，市场影响相对有限。

全球汇市方面，美元兑日元周三反弹0.33%，上日创逾七个月来最大单日跌幅。新西兰元和澳元双双上涨。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2005 6.1968 -0.06%

中间价 6.1490 6.1527 0.06%

成交额 173亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.85% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 155 6.1860 6.2015

2014年来即期升贬值幅度 -2.36%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:29 今日 上日

1年期NDF 6.2220/40 6.218

CNH即期 6.1980/96 6.1905

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科; 审校 吴云凌/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。