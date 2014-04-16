人民币即期微幅收升 GDP数据提供一定支撑

* 人民币即期微幅收升

* 中间价续创逾七个月低位

* 一季度GDP数据强于预期提供支撑

* 6.20仍是关键关口

路透北京4月16日 - 人民币兑美元即期汇率周三微幅收升，中间价续创逾七个月以来新低，引领即期汇价盘初即走弱，但稍后出炉的GDP数据略好于预期，支持人民币缩窄跌幅并最终收升。

交易员称，市场波动不大，日内没有大额交易，显示市场仍在消化美国汇率报告和中国GDP数据的影响，观望情绪犹在，客盘结购汇亦比较均衡。

美国财政部在提交给国会的半年度汇率报告中没有将中国列为汇率操控国，但在美国主要贸易伙伴国中，重点谈及中国的汇率操作。

“没怎么动，差不多也没什么大的flow，比较均衡，...没有明确的方向。”上海一股份制行交易员指出。

对于短期汇市方向，交易员指出，仍要看央行的指引，而6.20是关键的价格关口。

一国有银行交易员称，汇价如果不升破6.20，市场估计就维持目前的震荡，目前看来，6.20元的阻力还是比较强的，不仅是中资行，外资行在该价格的购汇力道也不弱，但如果没有中间价的引导，人民币贬值的空间也很有限。

一外资行交易员亦指出，考虑到人民币中间价持续走遍，人民币短期料继续贬值，但幅度有限，估计贬值到6.25就差不多了。

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。

全球汇市方面，日圆兑美元及欧元周三走跌，受日本财务大臣麻生太郎谈话打击；交易员认为麻生太郎的谈话暗示，规模庞大的日本国家退休基金将进一步买进日股。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2214 6.2220 0.01%

中间价 6.1589 6.1571 -0.03%

成交额 162亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.09% (上限±2 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 53 6.2209 6.2262

2014年来即期升贬值幅度 -2.69%

1年期美元/人民币掉期升水 397.5

离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日

1年期NDF 6.2499/33 6.247

CNH即期 6.2270/77 6.2235

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/林高丽)

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