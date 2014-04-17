人民币即期小幅收升 市场在窄幅波动中寻觅方向

* 人民币即期小幅收升

* 中间价小幅升值

* 6.20关键关口突破前市场料窄幅波动

* 继续洞察央行监管意图

路透北京4月17日 - 人民币兑美元即期汇率周四小幅收升，因中间价脱离昨日触及的逾七个月新低，引领即期上扬。

交易员称，今日基本上是最近一段时间市场波动最小的一天，午盘出现油盘购汇，令市场结购汇力道更显均衡，窄幅波动格局未变。

而此前的一季度数据基本符合预期，未对市场产生方向性的指引，监管层亦料乐见当前人民币汇率弱势波动的格局，短期没有明确的方向，市场将在窄幅波动中继续探查监管层意图。

“市场没有明确方向，只有等市场自然突破6.20后再去看监管意图，...（美元）向上的可能性也有。”上海一股份制行交易员指出。

交易员并指出，汇价在升破6.20之前，市场估计就维持目前的窄幅震荡。

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。

全球汇市方面，美元指数周四回落，隔夜美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦重申维持宽松货币立场，其言论推高欧元和日圆。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2190 6.2214 0.04%

中间价 6.1575 6.1589 0.02%

成交额 134亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.17% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 126 6.2172 6.2298

2014年来即期升贬值幅度 -2.65%

1年期美元/人民币掉期升水 475

离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日

1年期NDF 6.2530/65 6.252

CNH即期 6.2215/40 6.2245

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯/曾祥进)

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