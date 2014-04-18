人民币即期跟随中间价方向收贬 短期料持续横向整理

* 人民币即期收贬

* 中间价目前是市场主要导向

* 短期料持续横向整理

* 整周累计贬值0.21%

路透北京4月18日 - 人民币兑美元即期汇率周五收贬，本周累计贬值0.21%。中间价开低后，即期开盘价格和盘间波动方向都均呈贬值。交易人士认为，经济面信号混杂让市场无从判断汇率方向，短期仍会跟随中间价指引。

一外资行交易员称，一季度经济增长数据好于预期，但外贸数据不理想。考虑到去年虚假贸易到年中时才有政策打压，可能今年也要等到年中才能看出外贸的真实形势。

“在此之前市场不会有明显的导向。所以近期中间价对于市场的影响还是蛮大的。”她说，近期汇率在6.20元上方还会持续的横向整理。

此外她表示，从远期结购汇来看，企业目前对后期汇率走势看法不一，体现在此前的远期净结汇减弱、而购汇需求有所增加，因有企业担心人民币会继续贬值。

中国境内人民币兑美元远掉升水各期限本周大体走势持平。周三国务院常务会议称对县域银行和合作银行适当降低存款准备金率后一度引发掉期市场波动，但随后影响被迅速消化。

全球汇市方面，日圆兑美元周五跌至10日低点，投机客轧平部分避险操作，因美国公布乐观经济数据，且乌克兰危机可望通过外交行动而获得解决。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2242 6.2190 -0.08%

中间价 6.1586 6.1575 -0.02%

成交额 130亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.07% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 50 6.2195 6.2245

2014年来即期升贬值幅度 -2.74%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日

1年期NDF 6.2500/40 6.255

CNH即期 6.2215/52 6.2234

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)

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