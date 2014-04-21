人民币触及一个月低位后收贬 大行引发双向波动

* 人民币即期收贬，盘中曾创一个月新低

* 中间价再创逾七个月新低

* 有大行买卖美元令汇率大幅波动

* 购汇有升温趋势，客盘渐显均衡

* 外汇占款超预期

路透北京4月21日 - 人民币兑美元即期汇率周一收贬。中间价降至逾七个月以来新低。上午的清淡行情在下午风云突变，来自中资大行的购汇和结汇先后出现，令汇率大幅波动，盘间曾触及一个月新低6.2359元。

交易人士称，下午购汇和结汇的主力都分别有至少一家中资大行发力，使得汇率一改近一周以来的平静态势再次大幅波动。从客盘来看，观察到近期客盘购汇升温，结购汇相对均衡，有利于汇率继续保持横向整理。

“先是一家中资行在买，美元疯涨。又换一家砸，尾盘砸得太狠了。市场很诡异。”一股份行交易员说。

客盘方面似并不支持这样的汇率剧烈波动。一外资行交易员说，近一段时间隐约感觉即期购汇比之前要多，整体来看结购汇较为平衡。但远期方面由于人民币资金面比较松，购汇起来得还不很明显。

“现在即期就是比较均衡吧，感觉资金想进来的也在进来，想出去的就选择马上购汇。”他说。

对于上周五外管局公布的3月新增外汇占款1,892亿元，分析人士多认为超出此前预期。招商证券最新研究报告认为，这主要因当月贸易差额由2月逆差回升为顺差，且美联储退出QE的负面影响出现阶段性缓解。

而上述交易员认为，外汇占款和其他的数据都显示资金仍然呈现流入，表面看和汇率出现贬值有些矛盾。这或许意味着后期央行的干预还会持续一段时间。

招商证券报告也表示，后期外汇占款的走势，需考虑央行是否基本退出对汇率日常干预、对套利问题采取的态度、企业个人的持汇意愿是否有所增加、资本项目可兑换进程的推进速度及影响、汇率波幅扩大后汇率和外汇占款的新关系等几个方面变数的影响。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2274 6.2242 -0.05%

中间价 6.1591 6.1586 -0.01%

成交额 163亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.25% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 131 6.2228 6.2359

2014年来即期升贬值幅度 -2.79%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日

1年期NDF 6.2585/22 6.2515

CNH即期 6.2272/92 6.222

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。