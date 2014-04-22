人民币即期创14个月收盘新低

* 人民币收盘及盘中均创14个月新低

* 中间价续创近七个半月新低

* 客盘购汇力道渐强

* 疑似出现反向干预的大行结汇

路透北京4月22日 - 人民币兑美元即期汇率周二收盘价和日低均创14个月以来新低。隔夜美元指数走升后中间价续开低。盘间客盘购汇力道渐强，不过在接近6.24元关口时出现明显的大行结汇，令贬幅有所收窄。

交易人士认为，短期内客盘购汇力道更加明显，二季度间市场有望在客盘推动下实现双向波动。不过今天出现的大行结汇有反向干预的嫌疑，当局的意图还不甚明朗。

“我觉得央行现在的态度也很犹豫。市场突破6.24元也不好说，没准温水煮青蛙呢？”一股份行交易员并表示，近期一波贬值以客盘推动的可能性更大，今天也的确有疑似反向干预的迹象。

而展望后期，交易员多表示二季度保持双向波动的可能性为大，但再往后变数较多，尤其是央行的短期意图都不明朗，下半年的情况无从猜测。

今天午盘时即期汇率贬幅扩大，突破前期所创的年内低点6.2370元，并在触及日低6.2390元后有所回升。即期收于6.2375元，创2013年2月21日6.2405元以来最低价位。前次盘中低点则为2013年2月22日的6.2434元。

全球汇市方面，欧元兑美元周二接近两周低位，兑日圆则下跌，此前有关欧洲央行将会试图遏制欧元进一步走强的预期，让投资者远离该货币。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2375 6.2274 -0.16%

中间价 6.1610 6.1591 -0.03%

成交额 156亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.27% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 106 6.2284 6.2390

2014年来即期升贬值幅度 -2.94%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:03 今日 上日

1年期NDF 6.2665/08 6.2576

CNH即期 6.2361/81 6.228

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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