人民币即期创逾16个月新低后近收平

* 人民币即期收盘近收平盘，中间价微升

* 盘中曾创逾16个月新低

* 客盘集中购汇释放后有退潮迹象

路透北京4月23日 - 人民币兑美元即期汇率周三近收平盘。盘中贬破6.24元关口后曾创逾16个月新低，但交易员反映客盘集中购汇于午盘消退，短期内人民币有回升可能。

“买汇退潮了！”一股份行交易主管表示，了解到部分客盘的集中购汇今天会结束，这包括一些大国企到期偿还外债的需求。日内没有明显的大行结购汇主导价格走势的痕迹。

他并认为，国际市场上美元也在配合走弱，看起来人民币短期反弹的概率偏大。

人民币盘中创出6.2466元的2012年12月以来最低价，交易员甚至担心若继续下行汇率有可能向6.26元迈进。不过经过低位盘整后客盘购汇减少，终场基本收复盘中跌幅。

全球汇市方面，澳元周三下跌近1%，此前数据显示澳洲第一季通胀率低于预期，降低了今年升息的机率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2376 6.2375 0.00%

中间价 6.1599 6.1610 0.02%

成交额 160亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.41% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 114 6.2352 6.2466

2014年来即期升贬值幅度 -2.95%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:46 今日 上日

1年期NDF 6.2610/10 6.266

CNH即期 6.2385/05 6.2368

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。