人民币即期收于16个月新低

* 人民币即期逆中间价收贬

* 日低和收盘价均创16个月新低

* 油盘购汇触发美元空头止损

* 关注贬值后出口企业结汇变化

路透北京4月24日 - 人民币兑美元即期汇率周四收贬于16个月新低，与中间价反向。客盘偏向净购汇，交易人士反映有疑似油盘购汇推低汇率，并触发部分美元空头止损，令贬幅在尾盘扩大并一度突破6.25元关口。

一外资行交易员称，今天贬值主要是客户需求主导，购汇在五一节前释放，同时客户的预期也在向贬值方向转变。去年下半年的很多远期结汇现在已经处于浮亏，本周以来贬值步伐明显加快，人民币如果继续贬值并站上6.25元，购汇将会比较猛烈。

今天日低达6.2509元，收盘价为6.2489元，均为2012年12月12日以来的新低。

交易员并称短期需关注汇率贬值后，出口企业的结汇是否增加。一股份行交易员表示，早上客盘购汇偏多数，但感觉汇率若继续走贬，出口商的结汇应该会多起来，“单凭市场的力量应该不会继续贬值太多。”

他并表示，目前需要看6.25元一带结汇量的变化情况，如果还是偏向购汇，那后期人民币或许可以看至6.3元了。

外管局国际收支司司长管涛周四早间在发布会上谈及后期跨境资金流动形势时称，当前资金净流入的格局还没有改变，跨境资金流动正在出现积极变化，未来双向振荡将是常态。

他表示，当前企业的持汇倾向增强、购汇意愿上升，从远期结售汇看，企业远期购汇的动机增强，远期结汇的意愿减弱。

“从宏观上来讲，这些变化有利于外汇供求平衡，改善宏观调控。从微观上来讲，有利于企业部门减少货币错配，更好地应对资本流动的冲击。”他说。

全球汇市方面，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话后，欧元由1.3835跌至1.3815美元。新西兰元在央行加息并暗示将进一步收紧政策后上扬。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2489 6.2376 -0.18%

中间价 6.1589 6.1599 0.02%

成交额 164亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.49% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 132 6.2377 6.2509

2014年来即期升贬值幅度 -3.12%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日

1年期NDF 6.2637/74 6.267

CNH即期 6.2466/72 6.238

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。