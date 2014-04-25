人民币即期收贬于6.25上方 疑似反向干预抑制跌幅

* 人民币即期继续逆中间价收贬，刷新逾16个月新低

* 日内较中间价浮动幅度扩至1.64%创历史新高

* 客盘净购汇方向不改，但出现疑似干预的大行结汇

* 与CNH价差逆转恐带来更多购汇

* 本周即期累计收低0.47%，今年以来累计贬值3.19%

路透北京4月25日 - 人民币兑美元即期汇率周五收盘及盘中均刷新逾16个月新低，与中间价逆向，盘间多数时间在6.25元上方波动。交易人士称主要受客盘净购汇推动，但盘间出现明显的大行结汇，使贬值受到抑制。

他们认为，客盘购汇力量仍在加强，尤其是近期与CNH的价差出现逆转，客户在境内购汇价格更优，使油盘购汇更加明显。这也说明离岸市场上贬值预期也在加强。

“这波贬值的确是市场行为，大家自己的购汇让人民币贬值，”一股份行交易员说，“（美元）价格还是创新高了，市场预期已经逆转了。”

他并指出，由于CNH价格近期在境内价格上方，油盘每天都有出现，人民币贬值压力也在增加。不过这几天中间价随国际美元弱势连续高开，说明央行也不想市场继续贬值了。

多位交易员称，汇率在贬值接近6.26元时，有明显的大行结汇出现，使汇率迅速回升。今天人民币一度贬至6.2583元，较中间价偏离1.64%，为3月15日扩大人民币波幅以来最高水平，亦为人民币汇改以来最大日内浮动幅度。

国际金融问题专家赵庆明认为，在当前价位上人民币继续走贬的可能性较小，“如果形成一致贬值预期，会有热钱外流和资本外逃压力，对当前较弱的宏观经济形成进一步打击，也可能成为国际资本唱空中国的经济和做空中国的借口。”

全球汇市方面，美元兑日圆周五持稳于一周低点附近，难以获得上行动能，因乌克兰紧张情势升级，削弱了围绕美国经济增长的乐观情绪。

中国国家外汇管理局周五称，首季国际收支继续呈现“双顺差”格局，市场预期二季度国际收支将更趋平衡，汇改以及汇率预期变化等将舒缓二季度资本流入压力。

经历一段时间的汇价信号混杂、经济预期分歧、监管态度暧昧，企业购汇避险的意愿正在逐渐转浓，市场预期有形成贬值合力的苗头。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2536 6.2489 -0.08%

中间价 6.1576 6.1589 0.02%

成交额 198亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.64% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 89 6.2494 6.2583

2014年来即期升贬值幅度 -3.19%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:41

1年期NDF 6.2688/12 6.266

CNH即期 6.2577/82 6.2507

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯/林高丽)

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