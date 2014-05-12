人民币即期收贬近百点至一周低点

* 人民币即期收贬近百点

* 中间价跌至8个月来低点

* 早盘隔夜美元空头一波止损

* 午盘油盘购汇力道大

* 市场方向仍不明朗，交投谨慎

路透北京5月12日 - 人民币兑美元即期汇率周一收盘贬值近百点，创一周收盘低点。隔夜美元走强推动中间价跌至八个月低点，人民币汇价早盘亦随之走弱，令隔夜美元空头被迫止损，午后又出现油盘大力购汇，进一步助推汇价走弱。

交易员并指出，如果没有油盘，其他客盘结汇略偏多，但油盘目前已成为影响日间走势的关键因素，自4月以来持续在市场上大力购汇，至今没有明显减少的动向，估计整个五六月份油盘都会继续影响即期走势，令整体市场方向仍不明朗，交投谨慎。

“如果没有油盘，flow是净结汇，现在的flow则是净购汇一点点，油盘陆陆续续一直在买，没有结束的迹象。”一股份制商业银行交易员称。

他并预计，受油盘持续大力购汇影响，汇市估计短期仍有走弱的可能。

华东一股份制行交易员指出，市场还是跟着中间价走，大家对方向还是不明朗，头寸都捏得很紧。之前客户在结购汇过程中会考虑汇差收益，现在更多是规避风险，出口企业现在基本上都是逢高结汇。

全球汇市方面，欧元周一走势回稳，先前连跌两个交易日后，等待欧洲央行官员谈话及一连串数据，提供新的方向指引。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2375 6.2280 -0.15%

中间价 6.1625 6.1581 -0.07%

成交额 123亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.22% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 64 6.2315 6.2379

2014年来即期升贬值幅度 -2.94%

1年期美元/人民币掉期升水 635

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:35

1年期NDF 6.2382/19 6.2205

CNH即期 6.2380/00 6.2332

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。