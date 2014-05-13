人民币收高与中间价背离 突破技术位后短期升值可能性上升

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 人民币低开高收，与中间价背离
* 中间价刷新逾八个月新低
* 今日突破技术位，短期升值可能性上升
路透北京5月13日 - 中国人民币兑美元周二低开高收，与中间价方向背离。隔夜美元指数走强后中间价再次刷新逾八个月新低。午盘时结汇发力且未遇明显购汇抵抗，收盘时涨幅扩大至0.13%。有交易员指，今日技术破位后人民币短期升值可能性上升。
一外资行交易员反映，虽然人民币走弱以后购汇确实比之前有所增加，但近期如果没有一些特别的大额购汇，大多数时间结汇是稍微偏多的。预期下半年随着欧美经济复苏、需求改善，人民币重新升值可能性较大，年底汇率可以看到6.0元。
另一外资行交易员从技术分析角度指出，今年以来即期汇率的五浪走势非常明显，今天升值已经形成破位。这意味着人民币短期内可能走出一波升值，目标位在6.17~6.19元区间，但时间快慢并不确定。
“4月30日完成了五浪的顶点（6.2676元）， 5月7日在2012二季度至2014一季度的近年区间的50%回档位6.2180~6.2200位置完成反弹A浪，接着走出一波楔形整理的B浪，并在A浪的50%回档位处完成，今天突破走C浪。”他分析称。
全球汇市方面，欧元兑美元周二持稳在近一个月低位水准，在德国ZEW景气判断指数公布前卖盘减少。该数据料显示德国投资者人气有一些好转。
美国财政部长雅各布·卢周二访问中国时表示，中国应该往由市场决定汇率的方向努力，他并称中国应确保所有企业在公平环境下竞争。他上周表示，将敦促中国官员，让市场力量在决定人民币汇率方面发挥更大作用，并表示过去几个月有开倒车的情况。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2291 6.2375 0.13%
中间价 6.1636 6.1625 -0.02%
成交额 135亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.28% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 140 6.2284 6.2424
2014年来即期升贬值幅度 -2.81%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日
:59
1年期NDF 6.2363/06 6.2375
CNH即期 6.2357/63 6.2413
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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