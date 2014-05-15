人民币窄幅波动后收低与中间价相逆 市场谨慎情绪浓重

* 人民币高开低收与中间价相逆

* 当前价位结购汇较为均衡

* 多数时间窄幅波动，市场谨慎无明显方向

* 短期料持续横向整理

路透北京5月15日 - 中国人民币兑美元周四高开低收，与中间价方向相逆，多数时间保持窄幅波动，整体交投淡静。交易人士认为结购汇基本均衡，市场谨慎情绪仍较重。

“不能每天都吃肉吧，总得喝喝汤吧，就是一个喝汤行情。”一股份行交易员在谈及今天清淡市况时并称，整体上市场流动性较差，也缺乏明显方向。

而一外资行交易员表示，下午购汇稍强，但量不大。近期人民币日内波幅较前期有所收窄，因为在当前价位附近供求基本均衡，疑似的干预结购汇盘也很少见。上半年内可能会持续在目前价位附近盘整。

全球汇市方面，欧元兑美元周四欧洲盘中跌至六周低点，德国公布的数据虽较预期为佳，但仍敌不过欧洲央行可能在下月会议放宽政策的预期。

国务院周四下发关于支持外贸稳定增长的若干意见，指出“外贸发展不仅对稳增长、保就业至关重要，而且有利于促进中国经济与世界经济深度融合”；并从优化外贸结构、改善外贸环境等五方面，全方位对促外贸提出要求，而且在每一条后面均明确责任部门，力求做到有人负责、有人落实。

人民币汇率方面，和以往通常简单地强调“稳定”不同，国务院本次表示要“增强人民币汇率双向浮动弹性”，“帮助企业有效规避汇率风险”。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2306 6.2289 -0.03%

中间价 6.1640 6.1653 0.02%

成交额 131亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.23% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 153 6.2247 6.2400

2014年来即期升贬值幅度 -2.84%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日

1年期NDF 6.2365/85 6.233

CNH即期 6.2304/14 6.2253

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。