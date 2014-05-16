人民币高开低收供求基本平衡 月底前料持续横向整理

* 人民币高开低收，全周累计贬值0.09%

* 中间价微幅升值

* 月底前客盘结购汇料维持相对均衡的格局

* 交易员称6月人民币温和走贬可能性偏大

路透北京5月16日 - 中国人民币兑美元周五高开低收，全周累计贬值0.09%。中间价微幅升值，客盘结购汇总体较为均衡，日内价格窄幅振荡频率较高。交易人士预计，月底前供求将维持相对平衡。

一股份行交易主管表示，这种客盘结购汇均衡的情况可能会在本月余下时间得以延续，而进入6月以后，根据历史经验受资本项下购汇会稍多一些，人民币再次温和贬值的可能性相对更大。不过三季度受外贸回暖支撑，汇率大概率会有所反弹。

“下半年出口不会很差很差，我认为如果要通过外贸促进稳增长，让人民币保持在弱区间就可以了。通过调控让人民币贬值的最佳窗口期正在过去。”他认为，下半年顺差规模增长会让调控贬值的成本变得更大。

商务部发言人沈丹阳周五在例行新闻发布会上表示，对今年外贸形势持谨慎乐观态度，有信心实现今年外贸增长目标，不能说人民币贬值是外贸稳增长措施，人民币汇率波动由市场供需决定。

全球汇市方面，美国公债收益率下降，周五打压美元，并扶助欧元兑美元弹离上日所及的两个半月低点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2334 6.2306 -0.04%

中间价 6.1628 6.1640 0.02%

成交额 130亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.20% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 100 6.2266 6.2366

2014年来即期升贬值幅度 -2.88%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日

1年期NDF 6.2330/50 6.236

CNH即期 6.2345/52 6.2298

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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