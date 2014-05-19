人民币随中间价收贬 市场供求均衡状态延续

人民币随中间价收贬延续上周市场供求均衡状态 何时打破均衡尚难预测。

路透北京5月19日 -中国人民币兑美元周一随中间价方向收贬。交易人士认为市况延续上周的走势，大体上反应了市场供求力量；客盘仍处于较为谨慎的状态，缺乏一致方向。

一股份行交易员说，当前这种市场均衡状况不可能一直持续，但何时会打破还难以预测。尤其需要关注的是，客盘均衡打破后央行的态度如何。

“我认为市场在突破运行区间以后，价格会迅速拉开，不过在中国情况要复杂很多。”他表示，形成突破走势后央行是否还会入市干预，将是后期人民币走势的重要观察点。

全球汇市方面，周一美元兑日圆努力要守住一道重要支撑位，因美国升息预期降温令美元受到打压。另外，英镑也承压，因阿斯利康拒绝辉瑞的“最终”收购报价，该宗交易可能无法达成。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.2374 6.2334 -0.06%

中间价 CNY=PBOC 6.1636 6.1628 -0.01%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 189亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.29% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 94 6.2336 6.2430

2014年来即期升贬值幅度 -2.94%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:40

1年期NDF CNY1YNDFOR= 6.2342/79 6.234

CNH即期 CNH= 6.2377/91 6.232

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/曾祥进)

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