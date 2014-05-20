人民币窄幅波动后收市微跌 横盘市况料持续

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京5月20日 - * 人民币窄幅波动后微幅收跌
* 中间价微幅开高未提供明显指引
* 短期内横盘市况料将持续
中国人民币兑美元CNY=CFXS周二微幅收跌，全天在上日收盘价6.
2374元附近不足50个点子的窄幅区间波动，中间价微幅开高未提供明显指引。交易人士认为
短期内横盘市况将持续。
一中资大行交易员表示，近期客盘都没有大的买卖盘，双边格局还是要等客盘有所表现
后才会改变，之前都不会有明显的方向。
一股份行交易员说，近期价格较为市场化，中间价波动也小。市场上开始有传言说外汇
方面将推出新政策，期望能进一步改革。
中国外管局网站周一晚间发布通知，对跨境担保外汇管理规定做出完善，在简政放权、
全面规范跨境担保外汇管理、统一中外资企业待遇、跨境担保基本可兑换等方面均有进展。
中国国家外汇管理局周二称，4月代客结售汇顺差489亿元人民币，上月为459亿美元（2
,521亿元人民币）；同期银行代客远期净结汇91亿元人民币。
全球汇市方面，日圆兑美元和欧元周二亚洲时段接近三个半月高位，因日本央行出台刺
激措施的预期降温，以及美国和欧洲公债收益率(殖利率)下跌。[FRX/CN]
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.2384 6.2374 -0.02%
中间价CNY=PBOC 6.1626 6.1636 0.02%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 136亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.25% (上限±2 日高 日低%)
日内波动幅度(pips) 46 6.2353 6.2399
2014年来即期升贬值幅度 -2.96%
1年期美元/人民币掉期升水CNY1Y=CFXS 705
离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2410/30 6.234
CNH即期CNH= 6.2375/95 6.2357
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 吴云凌/林高丽)
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