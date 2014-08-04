人民币即期在升值方向窄幅盘整 供求均衡方向不明

路透北京8月4日 - 中国人民币兑美元周一小幅收升，随中间价走升方向，盘间保持窄幅盘整，供需较为均衡。交易员认为人民币连续走强后有调整需求、企业预期未完全转向升值，都使得成交价格在当前价位暂时企稳。

交易员认为，目前来看即期方向仍不明朗，交易方向取决于客盘，下午购汇盘多一些，不过整体上供求还是比较均衡，价格自动调整供求。

“这周可能是汇市区间调整的态势，市场经过今年的大波动后，虽然预期看升，但大幅做空美元的动力不是太强，市场比较谨慎。”一外资行交易员并提及，但上周已经破了19和18两个关口，近期再出现一波强势走升可能性不大，但中期还是看升。

另一股份行交易员认为，美国退QE和加息的预期，都让离岸市场投资者做空美元的意愿不是特别强，并使CNH人民币涨势受限。加上境内外掉期市场价差不大，套利交易不多，也使得即期上的结汇没有大量出现。后期人民币仍有可能在双向波动中走升。

全球汇市方面，日圆和欧洲主要货币周一兑美元持稳，远离上周的低点。美元在经历了三周的上涨后，投资者借助上周五美国坚实但弱于预期的就业数据来调整仓位。

瑞银中国首席经济学家汪涛在IMF此前召开的会议上指出，中国央行需要更密切地监测其他主要央行的政策动作以及对流入中国的外汇流动性的影响，并增加汇率的灵活性，让汇率调整协助其货币政策管理。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1785 6.1798 0.02%

中间价 6.1661 6.1681 0.03%

成交额 116亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.27% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 126 6.1702 6.1828

2014年来即期升贬值幅度 -2.02%

1年期美元/人民币掉期升水 963

离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日

1年期NDF 6.2457/94 6.249

CNH即期 6.1757/67 6.179

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)

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