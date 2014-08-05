人民币收创逾四个半月新高 短期升压视乎购汇力道

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京8月5日 - 中国人民币兑美元即期周二收创逾四个半月新高，跟随中间价小幅上扬步伐，和境外CNH扬升势头。午盘未出现明显购汇，美元卖盘渐占上风，即期汇率再次迫近6.17元关口。
交易员称，最近两天有比较大的购汇客盘，除了油盘，还有港股派息的购汇盘。虽然近日整体盘面显得还是比较均衡，但能感觉到结汇也在增加，美元卖压并不小，如果缺少大的购汇客盘会使结汇压力凸显。
“这两天有比较大的购汇客盘，除了油盘，还有一些港股派息，但8月初会越来越少，...（美元）短期还是要往下走一点。”一外资行交易员称。
该交易员并表示，今日成交比较清淡，但盘面比昨天要重，结汇相对多一些，现在市场价和中间价越来越靠近，估计中间价的位置不会那么容易突破，会有一定支撑。
新兴汇市方面，大部分亚洲新兴市场货币周二上涨，因美国公债收益率下跌鼓励投资者在该地区寻求较高回报率。印尼卢比上升，尽管该国第二季经济成长低于预期。
全球汇市，周二将有多国服务业采购经理人调查出炉，有望为主要货币提供方向指引，其中瑞典服务业采购经理人指数(PMI)表现强劲，带动瑞典克朗/欧元在欧洲盘初升至日高。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1708 6.1785 0.12%
中间价 6.1655 6.1661 0.01%
成交额 146亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.21% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 78 6.1704 6.1782
2014年来即期升贬值幅度 -1.89%
1年期美元/人民币掉期升水940
离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日
1年期NDF 6.2340/90 6.2455
CNH即期 6.1678/84 6.1735
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进/黄凯)
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